Verso Reggina-Virtus Francavilla, la probabile formazione pugliese: dilemma Viola

Sarà una Virtus Francavilla speculare alla Reggina, quella che domani si presenterà allo stadio “Granillo” per tentare di porre fine alla serie di cinque sconfitte consecutive. Cosi come la compagine dello Stretto, anche quella pugliese si schiererà con il 3-5-2.

Qualche dubbio, comunque, attanaglia il tecnico dei biancazzurri, sorpresa del campionato nella prima parte di stagione, Gaetano D’Agostino. L’ex calciatore del Messina, infatti, non potrà avere a disposizione Di Nicola, De Toma e Monaco, a differenza dei recuperati Maccarrone e Sbampato. I due difensori hanno, infatti, smaltito i propri problemi fisici e saranno regolarmente impiegati nella gara di Reggio.

Non, invece, farà parte dei titolari l’ex amaranto Alessio Viola. La punta di Taurianova, dunque, dovrebbe aver perso il ballottaggio con Anthony Partipilo, che agirà in coppia con lo spagnolo Richard Martinez, e si accomoderà in panchina. Occhio, comunque, anche allo scalpitante Parigi, ex compagno di Gatti e Tulissi nelle giovanili dell’Atalanta.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Saloni; Prestia, Maccarrone, Sbampato; Agostinone, Biason, Sicurella, Folorunsho, Demoleon; Martinez, Partipilo. Allenatore: Gaetano D’Agostino

Ballottaggi: Maccarrone-Pino 55%-45%, Demoleon-Albertini 70%-30%, Partipilo-Viola 65%-35%

Infortunati: Di Nicola, De Toma, Monaco

m.o.