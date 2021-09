Reggio, nasce la 'Via della casa': porte aperte ai clienti da MR Condemi e Aldo Creaco Interni

Un percorso alternativo, per rendere la scelta di materiali, complementi d'arredo e accessori per la tua casa ancora più emozionante

Progettare, arredare, vedere i propri sogni prender forma. È questo ciò che accade quando si ha in mente di andare a vivere in una nuova casa o rivoluzionare quella che, per anni, si è custodita gelosamente.

È per questo motivo che i gestori di MR Condemi e Aldo Creaco Interni, che da anni portano avanti una tradizione di negozi a Reggio Calabria, hanno deciso di aprire le porte delle proprie attività ai clienti creando una vera e propria "Via della casa".

La via della casa a Reggio Calabria

Un percorso alternativo, per rendere la scelta di materiali, complementi d'arredo e accessori per la tua casa ancora più emozionante! MR Condemi Home & Cook, Aldo Creaco Interni Materioteca e Aldo Creaco Interni Progettazione hanno deciso di fondere l'anima delle loro attività per dare vita ad una "Via della casa".

Nella centralissima via Vittorio Veneto di Reggio Calabria troverai tutte le migliori soluzioni presenti sul mercato per ciò che riguarda progettazione, arredamento e complementi per la casa.

Porte aperte ai clienti

"Vieni a trovarci venerdì 1 ottobre. Ti aspettiamo dalle 18:00 per farti scoprire, in un percorso di gusto e design, tutto quello che possiamo offrirti per realizzare la casa che hai sempre voluto".

I proprietari hanno pensato ad un evento per accogliere i tanti avventori che, per troppo tempo, sono stati costretti a sfogliare cataloghi online anziché toccare con mano la qualità dei prodotti offerti.

"La via della casa" vuole essere un evento conviviale per tornare a riconciliarsi con le persone e donare un pizzico di normalità, nonostante la pandemia ancora in corso. Per l'occasione, Aldo, Elena, Roberta e Massimo hanno pensato ad una degustazione di cocktail NIO e GIMBER, in aggiunta alla collaborazione dello Shakerato di Fragomeni. "In un'epoca in cui tutto è "macro", vorremo donare ai reggini la sensazione di trovarsi davvero al centro dell'attenzione del commerciante, così come avveniva nelle botteghe di una volta. È proprio dalla ricerca di una cura del cliente a 360° che è nata l'idea della "Via della casa"".

Il ritorno alla normalità ed alla convivialità

"I centri commerciali e gli acquisti online hanno incentivato la vita frenetica e caotica - spiegano gli imprenditori. Le persone corrono, si sfiorano, ma non si incontrano mai. Il nostro obiettivo, invece, è stare con gli altri, trascorrere del tempo con i nostri clienti per poterli conoscere ed offrire loro soluzioni cucite sui loro desideri".

I tre negozi di via Veneto si occupano di casa. Il primo, Aldo Creaco Interni è noto per arredamento di cucine, camere da letto, living etc, l'omonimo negozio, il secondo presente nel civico accanto, invece, si occupa di bottega della materia. MR Condemi, invece, è un concept store per la casa.

Adesso immaginate di trovarvi tra porcellane, acciaio, cristalli, tessuti d'arredo, carte da parati e poter toccare con mano piastrelle e parquet che fino ad ora avete potuto solamente immaginare attraverso le ricerche su Google o sui Social Network.

"Due chiacchiere attorno a quella che, nel prossimo futuro, potrebbe essere la vostra casa, ascoltando buona musica dal giradischi in compagnia di un buon cocktail".

Ad accogliervi nella "Via della casa" troverete Elena, Aldo, Massimo, Roberta e l'architetto Simona.