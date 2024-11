Viaggiart, Confcommercio presenta l’app del viaggio perfetto

Arriva in città la prima App destinata alle imprese del centro storico grazie ad un accordo tra Confcommercio Reggio Calabria-Centro Commerciale Naturale Reggio al Centro, ViaggiArt e TIM. Un’applicazione per dispositivi mobili che suggerisce agli utenti luoghi della cultura da visitare, come raggiungerli ed i servizi collegati tra cui dove dormire o dove mangiare, cosa fare e dove comprare prodotti locali.

Diverse le aziende della città che stanno aderendo all’iniziativa che sarà presentata mercoledì prossimo, 14 settembre, alle ore 11.00 in Confcommercio di via Castello 4. La piattaforma web permette agli utenti di organizzare il proprio viaggio partendo dall’offerta culturale dei territori, arricchendo con itinerari e servizi turistici di eccellenza e specifici per l’utente. Il sito, ViaggiArt.com, è stato realizzato da due giovani ingegneri calabresi, Stefano Vena, 33 anni, e Giuseppe Naccarato, 30, con tutti, ma proprio tutti i beni culturali del nostro paese che a breve sarà presentata alla città. Una bussola sempre aggiornata, così come è stata definita, con accesso alle informazioni relative all’offerta turistica e culturale presente intorno alla posizione dell’utente.

Un progetto dei due ingegneri calabresi nato quasi per caso durante la maxi fiera dedicata alla pubblica amministrazione al Palazzo dei Congressi a Roma e in pochissimi mesi ViaggiArt, grazie anche alla partnership con TIM che commercializza l’App attraverso i propri canali di vendita, è diventata una realtà tanto da essere premiata durante le celebrazioni dei 70 anni di Confcommercio-Imprese per l’Italia al Teatro “La Fenice” di Venezia dal numero uno della Confederazione, Carlo Sangalli e dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella come migliore impresa giovane d’Italia. Tra gli insigniti alla VII edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione con la seguente motivazione: “Per aver realizzato ViaggiArt, un’applicazione mobile ed un portale web che permette all’utente di scoprire il patrimonio artistico e culturale che lo circonda, i luoghi e gli itinerari meno conosciuti, i servizi che abitualmente un turista desidera e cerca (info mobilità, hotel, ristoranti, prodotti tipici e altro)”.