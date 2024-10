Aeroporto dello Stretto, Sacal: ‘A giugno incremento del 37% di viaggiatori’

È di 341.633 il numero di passeggeri che nel mese di giugno sono transitati negli aeroporti calabresi. Una percentuale pari al 26% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Mentre la percentuale sale ancora se si prende in considerazione il semestre gennaio giugno, periodo durante il quale la crescita è stata del 36%.

Sacal: i dati dei viaggiatori per giugno 2023

Nel dettaglio, l’aeroporto che ha avuto un maggiore incremento, rispetto al mese di giugno del 2022, è stato l’aeroporto di Reggio Calabria con una crescita di circa il 37% (25.306 passeggeri), segue Crotone con circa il 33% (24.024 passeggeri) e infine Lamezia Terme con una crescita del 9% circa (292.303 passeggeri).

Tali incrementi sono da attribuire a una maggiore frequenza di collegamenti già operati e a nuove tratte, come quella per Tirana operata dal vettore ungherese Wizz Air. Il primo volo, proveniente dalla capitale albanese è atterrato nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Lamezia Terme, e avrà due frequenze settimanali per l’intero anno.

Il significativo incremento del numero dei movimenti (48%) e passeggeri (36%), che si è registrato nel primo semestre dell’anno, rende ancor più necessario l’avvio dei lavori per l’adeguamento delle infrastrutture, per offrire più elevati livelli di servizi e comfort ai passeggeri. All’esito di un approfondito processo di diagnosi strategica sono state individuate le azioni che segneranno il cammino di SACAL nel medio e lungo termine che riguarderanno il sistema aeroportuale calabrese.

Ammodernamento dell’aeroporto di Lamezia

A conferma di ciò, sono stati pubblicati nei giorni scorsi, da INVITALIA, i primi quattro bandi di gara relativi ai lavori che interesseranno il nuovo aeroporto intercontinentale di Lamezia Terme: progettazione per lo sviluppo dell’aerostazione passeggeri, il cui primo blocco funzionale sarà ultimato nel mese di novembre dell’anno in corso; riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta; realizzazione dell’area destinata a servizi handling e cargo con viabilità dedicata; nuovi apparati per il controllo dei bagagli da stiva.

Inoltre, per la riqualifica ambientale della fascia nord dell’aeroporto è di prossima pubblicazione, da parte di INVITALIA, il bando per la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà l’aeroporto lametino con la stazione ferroviaria di S.Eufemia e la fascia costiera Lamezia Gizzeria fino ad arrivare al lago La Vota, per un percorso di 8 km prospicenti la costa, unico in Europa.

Ammodernamento del Tito Minniti

Per l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria sono stati definiti i progetti esecutivi per l’ampliamento dell’aerostazione passeggeri, per la riqualifica degli impianti di controllo e smistamento bagagli da stiva, la riqualifica degli aiuti visivi luminosi e i sistemi antintrusione perimetrale i cui lavori sono già appaltati. Con l’importante intervento di ENAC, ENAV sta redigendo la nuova procedura per ridurre le limitazioni operative dello scalo, relative alla testata 33, indispensabili per l’attrazione di nuovi vettori e l’attivazione di nuovi collegamenti.

Ammodernamento aeroporto di Crotone

Per l’aeroporto Sant’Anna di Crotone è stato pubblicato il bando per la messa in sicurezza delle infrastrutture di volo, entro il mese di luglio saranno completate le attività relative ai bandi di gara per l’attivazione del volo giornaliero Crotone Roma, in via di definizione le attività burocratiche per garantire la disponibilità delle aree indispensabili per l’attivazione dell’impianto ILS di Categoria 1.