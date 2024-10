Viaggio/reportage di Repubblica su Reggio: “Lo Stato ha sempre fatto grandi promesse senza mai mantenerne una”

Reggio in primo piano sulle pagine di Repubblica.

Il viaggio/reportage, a firma di Sergio Rizzo, descrive il paradosso di una città condannata e ‘maledetta’, abbandonata, come il resto del Sud, dallo Stato centrale. Una città fatta di ‘ndrangheta, malaffare e cattiva amministrazione. Una città fatta però anche di arte, bellezze naturali ‘abbaglianti’ impreziosite dallo Stretto di Messina.

A distanza di 150 anni, la storia della già nota Multiservizi condanna nuovamente la bella Reggio coinvolgendo professionisti e politici contigui alle cosche.

“Impossibile non ricordare come sette anni fa il consiglio comunale di Reggio è stato sciolto proprio per quelle ‘contiguità’. Nè che l’ex sindaco Scopelliti, poi governatore calabrese, condannato a 4 anni e 7 mesi per fatti accaduti durante la sua amministrazione, è ora indagato nella stessa inchiesta. E’ lui che ha spento la luce accesa da Italo Falcomatà che non si è mai arreso (riuniva la giunta intorno al letto d’ospedale)”.