Vibonese-LFA Reggio: si gioca di sabato... anzi no. Tutto torna come prima

L’accordo verbale tra le società ma non ufficializzato e la notizia poi in qualche modo confermata anche dai diretti interessati. Lo aveva ribadito a precisa domanda anche il DT Bonanno intervenuto a RadioVideotouring, confermando l’indiscrezione sull’anticipo dell’incontro tra la Vibonese e la LFA Reggio Calabria, entrambe d’accordo sulla disputa del match da giocarsi sabato pomeriggio alle 18,00. Cosa sia successo in seguito ancora non è chiaro, certo è che la partita è tornata in calendario secondo programma domenica pomeriggio alle 14,30 e non dovrebbe più subìre spostamenti. Si ricorda che la serie D scenderà in campo per la gara successiva il giovedi prima di pasqua. La LFA Reggio affronterà l’Akragas.