Vibonese-LFA Reggio: la probabile formazione amaranto

L’impiego certo di Martinez e le condizioni non ottimali di Renelus, dovrebbero portare a scelte quasi obbligate per mister Trocini che manderà in campo inizialmente quello che oggi rappresenta l’undici più in forma e affidabile. Il match vale la qualificazione alla finalissima play off e gli amaranto hanno un solo risultato a favore, la vittoria.

La probabile formazione

LFA Reggio Calabria: Martinez, Martiner, Girasole, Adejo, Cham; Mungo, Barillà, Porcino; Provazza, Rosseti, Perri. all. Trocini