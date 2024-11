Vibonese-Reggina: come e dove vedere la partita

Saranno in tanti i tifosi amaranto presenti al Razza per assistere all’attesa sfida tra la Vibonese e la Reggina. Un match che vale moltissimo per il proseguo della stagione e gli obiettivi da raggiungere. C’è la possibilità di assistere all’incontro anche se non direttamente allo stadio:

Come e dove vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.