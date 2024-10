Vibonese-Reggina: sarà invasione di reggini. I primi dati sui biglietti venduti

Voglia di essere al fianco della squadra anche in occasione della trasferta di Vibo. Sarà un’altra invasione come accade ormai da qualche anno quando si affronta la compagine del presidente Caffo. A maggior ragione adesso che la squadra è in testa alla classifica e dopo la prestazione con il Bari che sembra aver allontanato qualsiasi tipo di preoccupazione.

La Reggina c’è, ha voglia di dare seguito al proprio percorso e questa è la parte del campionato più importante. A proposito di numeri, non ci sono dati ufficiali, ma è stata presa d’assalto l’unica ricevitoria a disposizione dei tifosi a Catona dove sono stati staccati quasi 1000 biglietti. Disponibilità 1250 tagliandi.

Leggi anche

Leggi anche