Vibonese-Reggina: attiva la prevendita anche per il settore ospiti

Molto atteso il match che si giocherà domenica pomeriggio al Rzza tra la Vibonese capolista e la Reggina dietro di due punti, ricordando che i rossoblu dovranno recuperare l’incontro con l’Acireale. Nel frattempo la società ha aperto la prevendita e si prevede una grande partecipazione di pubblico:

“Per i tifosi locali sarà possibile ?????????? ? ????????? presso la segreteria dello stadio (dalle ore 10 alle 15) oltre che domenica, prima del match, al ?????????? dello stadio (dalle ore 10)

Per il ??????? ?????? è possibile effettuare l’acquisto a Reggio Calabria presso “Bcenters Srls” in via Sbarre Centrali 260/B e online sulla ??????????? ‘Go2“.