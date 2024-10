Vibonese-Reggina: invasione di tifosi al Razza. Come vedere la partita

Sarà un altro esodo di tifosi amaranto. Una sorta di invasione al Luigi Razza che poteva essere quasi totale se non fosse stata bloccata la prevendita ai residenti di Reggio Calabria. Comunque saranno in tanti i tifosi della Reggina al seguito, ben oltre i 2000 ed il loro calore si farà sentire come sempre.

Per chi non avrà la possibilità di seguirla dal vivo, unica possibilità per vedere la partita è solo attraverso la piattaforma Eleven Sports in pay e lo si potrà vedere su pc, tablet, smartphone e smart tv.

Si ricorda che a differenza degli anni scorsi, la visione del match è legata alla sottoscrizione di abbonamento mensile o annuale, quindi non è più possibile acquistare la singola partita.

