Infrastrutture e rilancio del territorio: il viceministro Morelli a Reggio Calabria

Il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha in programma diversi appuntamenti su Reggio e provincia

​​​La maggioranza metropolitana aveva paura che Reggio Calabria rimanesse, ancora una volta, esclusa da un tour istituzionale. Il viaggio fra le infrastrutture della Calabria del viceministro Alessandro Morelli avrà, però, come prima tappa proprio la Città dello Stretto.

Nei giorni 15 e 16 aprile, l’esponente della Lega, che lo scorso 1° marzo ha prestato giuramento assumendo la carica di Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel Governo Draghi, visiterà la regione Calabria. Una due giorni per incontrare territori, cittadini e istituzioni ed affrontare alcuni tra i problemi più strategici per lo sviluppo della regione.

Il tour del viceministro Morelli a Reggio

Le paure dei consiglieri, fondate sul mancato passaggio in città del Commissario all’emergenza Covid, Generale Figliuolo, sono da considerarsi, in questo caso, vane, in quanto, pochi minuti fa, è stato annunciato il programma del tour del viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 15 aprile, alle ore 19 circa, presso l’aeroporto di Reggio Calabria.

La giornata di venerdì 16, invece, sarà molto fitta di incontri e sopralluoghi per il rilancio del territorio:

alle ore 10.30 è prevista la visita nel porto di Gioia Tauro per parlare delle ipotesi di interventi infrastrutturali di interesse del Porto. Ad accompagnarlo ci sarà il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli;

alle ore 12 prosegue la visita in direzione Locri per incontrare i sindaci dell'area Jonica sul tema dello sviluppo della SS106 Jonica.

per incontrare i sindaci dell’area Jonica sul tema dello sviluppo della . alle 16:00 incontro alla Camera di Commercio con il presidente Antonino Tramontana.

Le altre tappe in Calabria

Sempre nella giornata di venerdì 16 aprile, dopo il passaggio presso la Cittadella della Regione Calabria con i vertici istituzionali dell’ente, alle ore 17.00 il viceministro Morelli parteciperà ad un incontro, presso l’aeroporto di Lamezia Terme, su sviluppo e ammodernamento dell’aerostazione.