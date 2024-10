Anche a Vicenza la Reggina non sarà sola. Boom di biglietti venduti

Dopo queste prime giornate di campionato con la Reggina già impegnata diverse volte in trasferte, quello che è emerso in maniera evidente è un dato su tutti: la squadra di Aglietti ha potuto verificare che mai mancherà il supporto del popolo amaranto. In quel di Pisa i tifosi amaranto hanno occupato per intero il settore ospiti, stessa cosa accadrà per la trasferta degli amaranto sul campo del Vicenza. Dopo un solo giorno di prevendita sono più di 700 i biglietti venduti, per una disponibilità totale del settore che ne può contenere 975.

Leggi anche