VIDEO – ‘Bandabertè 1974 – 2014’. La signora del rock conquista il ‘Cilea’ di Reggio Calabria.

di Vincenzo Comi – Tutti in piedi al teatro ‘Cilea’ per il gran ritorno di Loredana Bertè. Un ‘rimpatrio’ in grande stile quello della cantante calabrese nella città di Reggio Calabria che ha esaltato il pubblico reggino. Oltre due ore e mezza di concerto con più di trenta brani che hanno ripercorso la brillante carriera della Bertè per l’unica tappa per Calabria e Sicilia del nuovo tour accompagnata dalla sua nuova “Bandaberté”: Alberto Linari, tastiere, Andrea Morelli e Alessandro De Crescenzo, chitarre, Pier Mingatto al basso, Ivano Zanotti alla batteria e Aida Cooper, vocalist.Stile unico. Graffiante ed energica capace di infiammare l’intera platea. Difficile stare comodamente seduti quando si ascoltano canzoni che appartengono alla storia del rock italiano e si assiste all’esibizione di una vera e propria star.”Bandabertè 1974 – 2014″, il tour che celebra i 40 anni di successi di Loredana Bertè, vissuti sempre al massimo, è stato accolto da un entusiasmo incontenibile. La cantante, nata a Bagnara Calabra, si è esibita nell’ambito di Fatti di Musica Radio Juke Box 2014, la rassegna del miglior live d’autore di Ruggero Pegna.‘Non solo una signora’, ‘Sei Bellissima’, ‘Dedicato’, ‘Il mare d’inverno’, ‘E la luna bussò’. Tutti i suoi successi dal 1974 al 2014. Pietre miliari della storia della musica italiana, veri e propri gioielli della canzone d’autore scritti per Loredana da grandi autori, da Ivano Fossati a Bruno Lauzi, da Enrico Ruggeri a Maurizio Piccoli, e ancora Pino Daniele, e Djavan.Tra i brani eseguiti dall’artista di Bagnara anche alcuni dedicati alla sorella Mia come ‘Così ti scrivo’, ‘Una sera che piove’ Un grande schermo ha trasmesso per tutto il concerto immagini della vita e della carriera dell’artista. Particolarmente emozionante, il momento in cui è apparsa la foto delle due sorelle sorridenti e strette in un forte abbraccio.Un concerto straordinario, con un’artista ritrovata e in gran forma che, oltre al tour, è già a lavoro su di un nuovo progetto con autori rigorosamente “top secret”. Un ritorno trionfale il suo, acclamato dalla critica, dalla stampa e dal numeroso pubblico accorso ad ascoltarla nelle prime date che hanno fatto registrare il tutto esaurito ovunque e che sono arrivati anche da fuori regione. A Reggio, la Bertè ha ricevuto il Riccio d’Argento del celebre orafo calabrese Gerardo Sacco, premio ai Migliori Live d’Autore della 28° “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna realizzata con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro. Dopo il successo di Napoli, anche Reggio accoglie la Bertè e i suoi musicisti con l’ennesima standing ovation.Quarant’anni di carriera vissuti al ritmo del rock. La signora rock della musica italiana, che anche in quanto a look ha fatto scuola ed è stata copiata da Madonna e Lady Gaga, è tornata.