Villa S. Giovanni, assalto in banca: rapina a guardia giurata

Nella mattinata odierna alcuni malviventi armati ed incappucciati, hanno sorpreso le guardie giurate della filiale Bper di Villa San Giovanni intente a consegnare denaro contante.

IL FATTO

Il fatto è accaduto alle ore 8.30 circa, nel momento dell’apertura della banca. Non si conosce attualmente la somma di denaro rubata, e sembra, che nel momento della rapina, a scopo intimidatorio sia stato fatto esplodere in aria un colpo d’arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni dovute alle indagini, i malviventi avrebbero immobilizzato una delle guardie che stava consegnando un sacco di denaro alla banca, sottraendogli la pistola d’ordinanza. In seguito sono fuggiti su un’auto successivamente ritrovata a pochi chilometri di distanza dal luogo della rapina. Il mezzo risulta rubato. Sull’episodio indagano i carabinieri di Villa San Giovanni.