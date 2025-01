Villa San Giovanni, oltre 30 interventi su rete idrica e fognaria

Comincia senza soluzione di continuità questo 2025 per le attività amministrative poste in essere: sono circa 30 gli interventi che sono stati realizzati dal 2 gennaio ad oggi sulla rete idrica e su quella fognaria; le scuole cittadine sono state riaperte ai loro piccoli discendenti con i riscaldamenti e con una manutenzione ordinaria che (per l’ennesima volta!) sta vedendo interessati tutti i plessi cittadini; la viabilità urbana – oggetto di segnalazioni grazie all’app che nel 2024 l’amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione dei cittadini e che ha riscosso un altissimo gradimento – è stata oggetto di interventi continui per risolvere le criticità delle nostre strade per le quali abbiamo chiesto un finanziamento di oltre 4milioni di euro.

Risposta alle emergenze e continuità dei servizi

Oggi l’Autorità di Bacino segnala emergenza per le province di Reggio Calabria e di Crotone “colpite da siccità estrema”: il Comune di Villa San Giovanni non versa in tale situazione di emergenza idrica per la programmazione di questi anni, tant’è che solo un serbatoio è in sofferenza e viene chiuso massimo due giorni a settimana per poche ore notturne. Questo dimostra che gli investimenti di questi 30 mesi di mandato sono stati corretti: il sistema ormai automatizzato valuta la criticità del serbatoio e, al fine di permettere l’erogazione continua nelle ore diurne, limita l’erogazione notturna tanto quanto è necessario perché lo stesso livello di acqua all’interno del serbatoio torni ottimale.

Dare risposte concrete su problemi concreti è stata la promessa che quest’amministrazione comunale ha fatto alla città: è sotto gli occhi di tutti come in poco più di un mese caratterizzato da festività il nuovo servizio di raccolta e pulizia urbano stia producendo importanti risultati, con la città decisamente più pulita, il servizio di spazzamento continuo e lavaggio strada ovviamente gradito. I servizi, tutti, erano e restano la priorità: basta gettare lo sguardo alla parte finale di via Riviera – dove è in atto un intervento importante di Autorità di Sistema dello Stretto chiesto da quest’amministrazione – per capire come l’attenzione alla vivibilità sia massima.

Programmazione, bilancio e nuova prospettiva per la città

Nel mentre gli uffici stanno lavorando all’attività di inizio anno, a cominciare dalla programmazione dei diversi cantieri, ma anche all’ultimazione del bilancio di previsione 2025 che, in continuità con il triennale 2024/26, renderà il senso di un’attività amministrativa con una visione politica precisa ed una capacità di orientare le spese alle vere necessità.

Questa amministrazione è partita dall’anno zero ed ha predisposto e votato bilanci che non presentano alcuna criticità: fino al 31/12/2020 il dissesto, poi la cesura netta del bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023 e dall’1 gennaio 2024 la gestione ordinaria economico-contabile. Sapevamo e sappiamo che il nostro è un ente che riparte dopo un dissesto e non può non fare i conti con ciò: abbiamo fatto scelte precise senza mai compromettere gli equilibri di bilancio e nel rispetto dei termini di legge.

Non abbiamo mai pensato di “vendere” come straordinari interventi di ordinaria amministrazione: ma è il raggiungere un livello ordinario per questa città che è stato per troppo tempo e prima di noi trattato come “straordinario”. Ed è dal raggiungimento di questo livello che si giudica e si giudicherà l’efficacia e la bontà dell’azione amministrativa.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare Città in Movimento