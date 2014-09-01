Villa San Giovanni. Pari Opportunità e “Palo libera tutti” contro la violenza psichica endofamiliare.

Nel cuore dello Stretto, al tramonto, a Cannitello, venerdì 5 Settembre la Commissione Pari Opportunità del Comune di Villa San Giovanni, presieduta da Maria Grazia Richichi presenta un connubio artistico e culturale di prestigio con l’Associazione nazionale “Palo Libera Tutti”, presieduta da Jackie Assunta De Luca, in un incontro dal titolo “Violenza psichica endofamiliare, capire e prevenire il femminicidio”. Relazioneranno Francesco Chindemi, magistrato esperto, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione e docente dell’Università Bocconi di Milano, ed e il Consigliere regionale Tilde Minasi, firmataria della proposta di legge regionale “Norme per contrastare la violenza di genere”. Modera Valeria Bellantoni, vice presidente della Commissione Pari Opportunità di Villa San Giovanni.

Un nuovo appuntamento a Villa San Giovanni sul tema della violenza, sulle reali possibilità di prevenzione nel nostro ordinamento giuridico anche rispetto alle attuali condizioni di tutela del fenomeno. Un’occasione per presentare in città un fermento associativo, di respiro nazionale, che propone su questo argomento un metodo di riflessione dal linguaggio contemporaneo ed un modello di comunicazione che vuole abbracciare anche le più giovani generazioni.

L’incontro è alle 18:30 di venerdì 5 Settembre al Chiringuito Beach, sul lungomare di Cannitello a Villa San Giovanni.