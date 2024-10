Villa San Giovanni, al via il progetto sperimentale ‘Navetta amica’

"Navetta amica" è un servizio di trasporto sociale, istituito in via sperimentale dal comune di Villa San Giovanni

“Navetta amica” è un servizio di trasporto sociale, istituito in via sperimentale per il mese di agosto 2019, grazie alla sinergia tra il settore politiche Sociali e il Settore Affari Generali del Comune, è volto a migliorare il benessere dei soggetti residenti, in particolare delle fasce più deboli, per le difficoltà dei cittadini colpiti da limitazioni dell’autonomia fisica, a forte rischio di esclusione e isolamento, e consentire loro di fruire della rete dei servizi esistenti nella zona per il soddisfacimento dei bisogni primari.

Rivolto ai residenti nel Comune Villa San Giovanni, in situazioni di disagio, non autosufficienti o parzialmente sufficienti, e comunque a coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, sociali e familiari, privi o impossibilitati ad utilizzare un mezzo di trasporto di proprietà o i mezzi pubblici o con una impossibilità accertata da parte della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento.