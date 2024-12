Babbo Natale arriva a Villa San Giuseppe: il quartiere in festa tra presepi e spettacoli

Dopo il successo dell’8 dicembre, che ha visto la presenza di tanto pubblico in occasione dell’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale, Villa San Giuseppe si appresta ad accogliere Babbo Natale, per la gioia di tutti i bambini del comprensorio.

“Sarà un pomeriggio, quello del 19 dicembre prossimo, in cui inaugureremo il nostro piccolo Villaggio natalizio nella Piazza Umberto I” dice Pasquale Gattuso, Consigliere dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe. “In più, in ogni quartiere del Paese saranno visibili dei presepi che saranno realizzati dai nostri compaesani, proiettando Villa San Giuseppe in un vero clima natalizio” aggiunge il Consigliere Francesco Romeo.