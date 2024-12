Ritorna il “Presepe vivente medievale” a Ortì: un viaggio indietro nel tempo

Non perdete l’occasione di partecipare a uno spettacolo che celebra il passato, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di autentica bellezza e tradizione.

Dopo il successo della prima edizione, torna a Ortì il “Presepe Vivente Medievale”, un evento unico che trasporta i visitatori in un viaggio nel Medioevo, tra scenari suggestivi e tradizioni senza tempo.

Un evento unico nel suo genere

Ideato e diretto da Padre Giovanni Zappalà, Amministratore delle Parrocchie di Ortì, Cerasi, Straorino e Arasi, il Presepe Vivente Medievale si è già affermato come uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. Grazie alla partecipazione attiva della comunità di Ortì, l’evento offre un’esperienza autentica, coinvolgendo ogni abitante del borgo nella creazione di atmosfere che rievocano il passato.

La direzione artistica è affidata all’Arch. Giuseppe Bruzzese, presidente della Camera Regionale Arti e Moda Calabria e della sartoria teatrale Stile d’Epoca. Con grande maestria, Bruzzese ha ricreato scenari medievali che riportano i visitatori indietro di circa 800 anni, fino all’epoca in cui San Francesco d’Assisi ideò il primo presepe nel 1223.

Quest’anno, il “Presepe Vivente Medievale” sarà ancora più ricco e coinvolgente, con numerose rappresentazioni:

26 dicembre 2024 : apertura alle ore 16:00 nella Chiesa di Ortì con l’esibizione dell’Orchestra del Teatro F. Cilea, diretta dal Maestro Roberto Caridi.

: apertura alle ore 16:00 nella Chiesa di Ortì con l’esibizione dell’Orchestra del Teatro F. Cilea, diretta dal Maestro Roberto Caridi. 29 e 30 dicembre 2024 e 6 gennaio 2025: spettacoli dalle ore 17:00 alle 21:00.

Una tradizione che celebra la comunità

Il “Presepe Vivente Medievale” non è solo uno spettacolo, ma un’occasione per celebrare la tradizione, la storia e l’impegno della comunità di Ortì. Ogni dettaglio è curato con passione per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, arte e cultura.

Un invito speciale

Gli organizzatori invitano tutti a scoprire Ortì e vivere la magia di questo evento unico. Non perdete l’occasione di partecipare a uno spettacolo che celebra il passato, coinvolgendo grandi e piccoli in un’atmosfera di autentica bellezza e tradizione.

Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale al “Presepe Vivente Medievale” di Ortì!