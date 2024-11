Vince il maltempo, rinviata Amatori Catania – Rugby Reggio Calabria

L’incontro tra Amatori Catania e Rugby Reggio Calabria, valevole per il terzo turno della pool 2 del girone 4 di serie B, in programma domenica 1 novembre allo stadio Paolone di Catania, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la Sicilia orientale e in particolare il capoluogo etneo durante il weekend.

Ancora alla ricerca dei primi punti in campionato, i gialloneri di coach Huygen dovranno così attendere un’altra settimana prima di tentare la risalita di una classifica che li vede in ultima posizione a -16, in attesa dell’esito del ricorso avverso la sanzione inflitta dopo la gara con il Benevento, che in caso di accoglimento li riporterebbe al -12 iniziale; domenica 8 novembre al XV reggino toccherà varcare nuovamente lo Stretto, meteo permettendo, sempre in direzione Catania ma questa volta in casa del neopromosso Cus, reduce dalla prima vittoria stagionale a Messina dopo le due sconfitte nel derby con l’Amatori e a Napoli con la Partenope.

Quanto alla data per il recupero, in considerazione del fatto che nel primo weekend di sosta l’Amatori Catania sarà già impegnata nel recupero del match con il Benevento rinviato per i gravi danni causati dal maltempo nella provincia sannita nelle scorse settimane, la sensazione è che si opterà gioco forza per una delle domeniche di pausa previste per la sosta invernale tra la penultima e l’ultima giornata: ipotizzando una più che probabile esclusione del 27 dicembre e del 3 gennaio, presumibilmente si dovrebbe recuperare domenica 10 gennaio, nel weekend precedente l’ultimo turno della fase territoriale.

Negli altri incontri di giornata l’Amatori Messina è stato sconfitto in casa dal Cus Catania per 7 – 8, mentre nel derby campano il Benevento si è imposto sulla Partenope per 23 – 13; per effetto di questi risultati, la classifica recita: Benevento e Amatori Messina 9, Partenope 5, Amatori Catania e Cus Catania 4, Reggio Calabria -16 (Benevento e Reggio Calabria una partita in meno, Amatori Catania due partite in meno).