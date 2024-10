SuperEnalotto: a vincere il Sud ed i piccoli centri

Ecco come il ‘6’ dei record ha premiato l’Italia. Ben 9 milionari in Calabria, Sicilia e Friuli Venezia Giulia

Estrazione storica quella di ieri sera al SuperEnalotto. È stato infatti vinto il ‘6’ più alto della storia che proponeva un jackpot di ben 371 milioni di euro, notizia data in anteprima in Italia da Agimeg.

La più alta vincita mai registrata in Europa è stata divisa da 90 fortunati giocatori che avevano acquistato, al prezzo di 5 euro, una quota a testa del sistema ‘Buona Stella’ offerta nella Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ogni quota ha fruttato una vincita di 4,1 milioni di euro.

Il SuperEnalotto premia il Sud

E la dea bendata ha deciso questa volta di premiare il sud ed i piccoli centri. Nelle regioni del meridione sono finite 39 vincite, vale a dire il 44% di quelle distribuite dal ‘6’ dei record. Sono state invece 31 le vincite milionarie finite al nord (34%) e solo 22 quelle andate al centro (22%). Riporta l’Agenzia Agimeg.

In particolare, la parte del leone l’ha fatta la Campania con 14 neo milionari, sei dei quali grazie alle quote acquisite presso il bar “Paradiso di Stelle” di Atripalda in provincia di Avellino. Ben 9 milionari in Calabria, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

E questa volta a festeggiare di più sono i piccoli centri. Solo 8 quote milionarie (il 9%) sono state infatti acquistate nelle grandi città. Se si mettono insieme le vincite ottenute da città che fanno provincia, la quota dei milionari sale al 28%, visto che sono state 25 le vincite registrate. Nei piccoli centri sono quindi finite 65 vincite milionarie, vale a dire il 72% del totale.