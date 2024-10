Myenergy Rc, vittoria in casa contro Messina. Classifica e risultati

Si è conclusa con questo turno infrasettimanale la 17ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

Vittoria meritata tra le mura amiche per la Myenergy RC che dopo una partenza con non poche difficoltà riesce a riprendere il controllo della partita grazie alle consegne in difesa di coach Cigarini ed all’ottima prova corale in attacco.

Leggi anche

Sugli altri campi, il match tra Cus Catania e Siaz Piazza Armerina è combattutissimo ed ha bisogno di un supplementare per dare i due punti agli ospiti piazzesi. Sala Consilina ha la meglio sull’altra calabrese la Bim Bum Rende e consolida la sua posizione in classifica.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 17ª giornata

Cus Catania – Siaz Piazza Armerina 100-104

Sala Consilina – Bim Bum Rende 87-58

Barcellona – Virtus Ragusa 84-89

Svincolati Milazzo – Castanea 86-80

Myenergy RC – Fortitudo Messina 94-73

Orlandina – Basket School ME 79-75

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 28

Virtus Ragusa 26

Myenergy RC 26

Sala Consilina 24

Siaz Piazza Armerina 22

Barcellona 20

Basket School ME 18

Svincolati Milazzo 18

Bim Bum Rende 10

Castanea 8

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 0

Prossimo Turno

Castanea – Myenergy RC

Fortitudo Messina – Cus Catania

Bim Bum Rende – Barcellona

Basket School ME – Sala Consilina

Virtus Ragusa – Svincolati Milazzo

Siaz Piazza Armerina – Orlandina