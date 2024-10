Viola, Agbogan. ‘Dobbiamo recuperare un pò di forma. Puntiamo su difesa e intensità’

I ragazzi neroarancio si preparano per la trasferta di Valmontone

Ospite di “Tutti i Figli di Campanaro”, in onda su Radio Touring 104, Allen Agbogan ha commentato lo stato di forma della Mood Project Reggio Calabria a pochi giorni dalla trasferta di Valmontone.

“La notizia migliore è sicuramente il ritorno di Nobile che prenderà parte alla gara. Stiamo abbastanza bene, ci portiamo dietro qualche piccolo problema fisico ma siamo sulla via del recupero. Dobbiamo recuperare un po’ di forma, speriamo di avere a disposizione anche Fallucca e abbiamo l’obiettivo di ritornare al successo. Voglio ringraziare lo staff medico che davvero è encomiabile per il lavoro che sta svolgendo con tutti noi da inizio stagione”.

Un avversario difficile che nell’ultimo periodo ha ritrovato condizione e risultati

“La Virtus Valmontone ha vinto le ultime due gare casalinghe, sono alla ricerca di punti importanti per la salvezza e fanno del “fattore campo” il loro punto di forza. Hanno recuperato Grilli che è il loro top player. Sarà una gara nella quale noi dovremo come al solito puntare sui nostri punti di forza come la difesa e l’intensità”.

Nove gare per conquistare il miglior piazzamento possibile.

“Ci attende un finale importante, alcune squadre che nel girone d’andata erano in difficoltà adesso stanno rimontando posizioni in classifica. Ogni partita sarà una battaglia, tutte le squadre hanno un obiettivo da raggiungere. Noi come sempre cercheremo di dare il massimo e di vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato”.

fonte: violareggiocalabria1966.it