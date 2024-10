Viola, Baldassarre firma con Lugano e saluta Reggio su Facebook

Avrebbe voluto terminare la stagione con la casacca della Viola Reggio Calabria, giocando quei play-off che lui ed i suoi compagni hanno conquistato sul parquet. Invece, vista la penalizzazione che ha condannato alla B il club nero-arancio, lo farà con la canotta dei Lugano Tigers, in Svizzera, società con cui ha firmato un contratto fino per le ultime settimane dell’anno cestistico elvetico, come riportato dal sito sportando.com.

Queste, poi, le parole con cui l‘ala grande ha voluto salutare Reggio Calabria ed i suoi compagni sul proprio profilo Facebook:

Ho aspettato qualche giorno perché ho cercato di dare sfogo ad una vittoria che ci è stata privata e ho cercato il modo per riuscire a continuare quel desiderio di gioco, ma non ho dimenticato tutti i miei sentimenti per un anno sportivo dove le soddisfazioni personali non sono mancate, ma quello che più non è mancato è stato l affetto di una squadra che è stata unita in ogni circostanza, compagni che mi hanno sostenuto in un inizio di campionato un po’ difficile per me dopo l infortunio…non è mancato l affetto e la dedizione di un allenatore che ha saputo fare il meglio per tutti….non è mancato l affetto di tutto lo staff e della società che hanno concluso nonostante tutto con un sorriso per noi…e non è mancato l affetto di una tifoseria che farebbe invidia a tutti, sono stati veramente il sesto uomo in campo.

Non voglio aggiungere nulla sulla fine perché ci siamo guardati negli occhi tutti e abbiamo comunicato tutto in quegli sguardi!

Grazie di tutto…uno dei miei migliori anni!!

Giocherò queste partite con la voglia e l energia che avevano i miei compagni, nonostante quel vuoto sarà difficile poterlo colmare!