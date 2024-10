Viola zero novità. Tra due giorni scadono i termini per l’iscrizione

Sono rimasti solo due giorni,il popolo neroarancio è abituato a delle estenuanti attese che purtroppo hanno portato solo notizie negative vedi la retrocessione prima, l’esclusione dopo dagli ultimi due campionati. L’ultima chance di quest’agonia che coinvolge tutti dai media ai tifosi che spesso si trovano a leggere notizie lontane da quelle che è la cronaca prettamente sportiva, è relativa alla scadenza del 10 luglio, termine ultimo per la presentazione dell’iscrizione al campionato di serie B.

Nelle scorse settimane, si è letto esclusivamente di trasferimenti in uscita della quasi totalità dei giocatori della Viola e dello staff tecnico, nulla più. Niente trapela dai palazzi istituzionali reggini che probabilmente hanno tentato seppur invano di tenere in vita la squadra che ha positivamente rappresentato l’intero territorio a livello nazionale.

Riusciremo ad assistere ad uno scatto d’orgoglio per vincere al fotofinish contro “l’avversario” che in questo momento paradossalmente è rappresentato dalla mancata programmazione, valore fondamentale che probabilmente si potrebbe ritrovare ripartendo da zero.