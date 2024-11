Viola Basket – Il coach Benedetto: “Lassù quasi per caso. A Ravenna senza paura”.

Volge al termine la settimana di lavoro della Viola che anche in questi giorni di festa, ha proseguito come di consueto nel proprio programma di allenamenti che hanno visto impegnati i ragazzi di coach Gianni Benedetto, anche nelle gelide giornate del 31 dicembre e del primo dell’anno. Domani, in mattinata, prevista la partenza del gruppo alla volta di Bologna dove nel primo pomeriggio la squadra effettuerà l’ultimo allenamento prima di spostarsi a Ravenna per il match contro Acmar che chiuderà un girone d’andata esaltante per i colori neroarancio.”Nonostante il freddo intenso – afferma coach Benedetto – siamo riusciti a svolgere bene il nostro lavoro. Ci presenteremo in buone condizioni per un match difficile, contro degli avversari che non hanno mai perso in casa. Ravenna vive un momento positivo e sa che contro di noi si giocherà la qualificazione per la coppa Italia. Noi ci troviamo in quella posizione quasi per caso, e dobbiamo essere soddisfatti per aver quasi centrato il nostro vero obiettivo che è quello di restare in questa categoria. Dovremo giocare come sempre, cioè con grande tranquillità, sapendo che gran parte della pressione sarà soprattutto sui nostri avversari”.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it