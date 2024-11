Viola basket: ufficiale l’arrivo di Lorenzo Caroti

La Viola Basket accoglie tra le sue braccia il giovane talento Lorenzo Caroti, con il quale è stato raggiunto un accordo su base triennale.

Playmaker, altezza 1,83 m, Lorenzo arriva a Reggio dopo uno straordinario percorso giovanile che lo ha portato ad essere uno dei costanti punti fermi di tutte le nazionali Under (15, 16, 17, 18, 19 e 20) ed aver disputato, da protagonista assoluto, l’ultima stagione in serie B a Cecina, sua società di formazione e provenienza (30 partite, 11,3 punti in 29 minuti giocati di media, nella stagione 2015/16).

Nel lungo e meticoloso periodo di osservazione da parte della Società, Lorenzo ha colpito tutti per la personalità, le capacità tecniche e le doti umane.

Nato il 14 luglio 1997, fino ad oggi ha sempre indossato il numero 14…

Benvenuto Lorenzo!

Lorenzo Caroti

CURRUCULUM NAZIONALI GIOVANILI

Nazionale U20

▪ Raduno di Cantù | 4-5 aprile 2016

Nazionale U19

▪ Torneo di Roseto | 12-14 giugno 2015 | Game stats: 3,5 pts

Nazionale U18

▪ Europei di Volos (Grecia) | 23 luglio – 2 agosto 2015 | Game stats: 7 pts + 1,6 rbs + 1,9 ass

▪ Torneo di Volos (Grecia) | 18-20 luglio 2015 | Game stats: 6,33 pts

▪ Raduno di Battipaglia | 7-16 luglio 2015

▪ Torneo di Cisternino | 1-3 luglio 2015 | Game stats: 13 pts

▪ Raduno di Cisternino | 29-30 giugno 2015

▪ Raduno di Pesaro | 18-28 giugno 2015

▪ Raduno di Roma | 26-30 dicembre 2014

▪ Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2013

Nazionale U17

▪ Raduno di Anagni | 30 luglio – 6 agosto 2014

▪ Raduno di Roma | 14-19 luglio 2014

▪ Raduno di Fano | 28 febbraio – 4 marzo 2014

Nazionale U16

▪ EYOF di Utrecht (Paesi Bassi) | 13-20 luglio 2013 | Game stats: 13 pts

▪ Raduno di Pesaro | 8-12 luglio 2013

▪ Raduno di Roma | 27-30 dicembre 2012

Nazionale U15

▪ Trofeo dell’Amicizia in Spagna | 10-12 agosto 2012

▪ Raduno di Grottaferrata | 30 luglio – 9 agosto 2012

▪ Raduno di Livorno | 28-30 aprile 2012

Trofeo delle Regioni

▪ Fermo 2012 | Team: Toscana | Game stats: 15,67 pts