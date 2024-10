Viola Basket, Vittorio Massa responsabile area comunicazione

La Viola Reggio Calabria comunica di aver affidato l’incarico di responsabile dell’Area Comunicazione al giornalista Vittorio Massa per la stagione 2017/2018. Un nuovo innesto per un progetto sportivo che intende rinnovarsi anche sotto il profilo comunicativo; in tal senso il nuovo responsabile dell’Area Comunicazione è già a lavoro per garantire agli organi di informazione nazionali e locali la massima disponibilità della società per tutte le notizie relative alla gloriosa casacca neroarancio.

Uff. Stampa Viola