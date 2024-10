Viola: l’appello di Cigarini che invita i tifosi al PalaCalafiore

Si era capito sin dal giorno della presentazione. Attorno alla Viola c’era un’aria nuova, diversa, di partecipazione ed entusiasmo come non la si vedeva da qualche anno. Attenzione, non è il caso di esaltarsi per il derby vinto con il Messina ed il primo posto conquistato in classifica, ma vanno registrati comunque segnali significativi che si spera possano trovare continuità. Dopo i risultati ottenuti dal gruppo neroarancio, bisogna adesso compiere il passo successivo che è quello di tornare ad occupare le gradinate del Palacalafiore in maniera più massiccia. Ed è proprio da coach Cigarini che parte l’appello al popolo reggino per la prossima sfida, quella che si giocherà in casa contro il Castanea: “Sono sicuro che stiamo incuriosendo i reggini. Domenica, dalla vetta, vi aspettiamo al Palasport“.