La Mood Project Viola affronta Costa d’Orlando, scopriamo il roster siciliano

Nell’anticipo della 26a giornata la Mood Project Reggio Calabria affronterà al PalaCalafiore, venerdì 22 marzo alle ore 20:00, la Irritec Costa d’Orlando. I siciliani, reduci da sei sconfitte consecutive, occupano l’undicesimo posto in classifica e sono alla ricerca della matematica salvezza.

Il quintetto allenato dal reggino Condello vuole concludere al meglio una stagione nella quale i biancorossi sono riusciti nell’impresa si superare tra le mure amiche due compagini come Matera e proprio la Viola Reggio Calabria dopo un supplementare dovette cedere il passo al “PalaValenti”.

Leggi anche

Il roster sarà guidato dalla regia del capitano Amar Balic (14.1 pt) , sugli esterni ci sarà l’ottimo tiratore Gambarota (12.6 pt),a Capo d’Orlando dopo aver iniziato al stagione a Battipaglia, e Bolletta, match winner dell’andata. Sotto canestro una coppia di lunghi importante come quella composta da Bortolozzi e dai 218 cm di Di Coste. La Costa ha poi inserito nel proprio organico anche Tamburini, ex Venafro che ha subito avuto un ottimo impatto all’interno del gruppo. Un senior in più per allungare delle rotazioni delle quali non ha fatto parte nell’ultima gara Fowler. L’ex Vis Spasojevic ed il playmaker Ferrarotto sono invece gli under ai quali Condello concede minuti e responsabilità nel corso del match.