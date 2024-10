Viola, Fall torna a casa e ringrazia ai tifosi neroarancio: “Per fortuna ci siete voi”

Pagine davvero commoventi quelle scritte dai tifosi della Viola (e dai protagonisti in campo) in queste ultime due stagioni a dispetto delle vicissitudini societarie vissute.

L’ultimo episodio riguarda l’iniziativa ammirevole proposta dal Supporters Trust Viola Reggio Calabria, che dopo aver appreso la difficilissima situazione dell’atleta Yande Fall (il quale deve aiutare la sua famiglia in Senegal che si trova in una situazione complicata) ha raccolto la somma necessaria per aiutare l’ex neroarancio.

Fall, prima di tornare a casa, ha ringraziato i tifosi con un video messaggio.

