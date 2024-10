Viola, richiesta di iscrizione al campionato. Latella: “Tutto entro il 30 giugno”

Si stanno creando le condizioni per un progetto credibile e duraturo per poter disputare un campionato di B

Momenti di attesa per le sorti della Viola, le parole del delegato allo Sport Giovanni Latella rilasciate a Gazzetta del Sud, fanno ben sperare:

“Il silenzio di questa settimana permarrà fino a quando non avremo la buona notizia da dare non solo ai tantissimi tifosi della Viola Basket ma anche all’intero panorama cestistico italiano che vi assicuro attende il rientro di Reggio Calabria”

Negli ultimi giorni si era attenuata la speranza si creassero le condizioni di poter ripartire, invece i pezzi del puzzle sembra si stiano assemblando anche se come già ribadito in silenzio e sottotraccia. Il supporto del presidente FIP Calabria Paolo Surace insieme all’impegno del rappresentante di Gallo, Fabio De Lillo, impegnato in un viaggio a Medjugorie pronto a far ripartire la trattativa.

In sintesi Latella, che sta facendo da collante di questo passaggio chiave, ribadisce:

“Non abbiamo fretta, sappiamo quello che si deve fare e quando. Entro la prossima settimana speriamo di concretizzare quello che tutti auspichiamo”.

L’attesa e le domande dei tifosi sono numerose, speriamo davvero che entro il 30 giugno, si possa concretizzare tale ipotesi, considerando che molte squadre hanno gettato la spugna, la Viola avrebbe l’imbarazzo della scelta per acquisire un eventuale titolo.

