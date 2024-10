Basket – Rinascita Viola, con o senza Luca gallo?

Da una parte l’attesa per capire quando arriverà e se arriverà l’ufficialità per l’assegnazione della panchina amaranto a Mimmo Toscano, dall’altra una Viola che vuole e deve ripartire, con il forte interessamento del primo cittadino Giuseppe Falcomatà e del delegato allo sport Giovanni Latella.

Il primo passo, quello ritenuto comunque il più importante, è stato fatto con la disponibilità ottenuta dal presidente nazionale della FIP Gianni Petrucci, nel caso in cui si creassero i presupposti per un inserimento nel campionato di serie B.

Per stessa ammissione del delegato Latella, giugno sarà il mese decisivo per capire quale potrà essere il futuro della società neroarancio, ricordando che il progetto futuro prevede un azzeramento ed una ripartenza con figure nuove e credibili. “Stiamo lavorando sottotraccia“, non aggiunge altro Latella, lasciando intendere che anche se in questi giorni non ci sono stati aggiornamenti, comunque si procede alla ricerca di una soluzione.

Allo stesso tempo da più parti giungono notizie di passi indietro fatti dal presidente della Reggina Luca Gallo, rispetto a quanto invece si registrava come interesse nei giorni scorsi. Difficile riuscire ad avere conferme o smentite in questo senso. L’unica cosa certa rimane la volontà da parte di tutti che è quella di ricominciare, a prescindere dalla presenza del massimo dirigente amaranto che, comunque, sarebbe certamente una garanzia sul piano economico.