Basket – Donato Avenia ed il nuovo corso Viola: “Offro la mia disponibilità solo se il progetto è sostenibile”

Donato Avenia intervenuto a Break in Sport, la trasmissione di Antenna Febea ha raccontato del suo anno con la Scuola Basket Viola col ruolo di direttore generale e del momento delicato della Viola Reggio Calabria:

“Con la Scuola Basket Viola è andata veramente bene, i ragazzi si sono integrati con le altre realtà reggine, sono allenati ottimamente. C’era da fare un buon lavoro con i giovani, l’abbiamo svolto. Per quanto riguarda la prima squadra, una volta che mi sono confrontato non sono rimasto contento di ciò che mi era stato detto, non avevo voglia di accostare il mio nome a ciò che secondo me sarebbe accaduto ed è poi in effetti successo. Ci siamo ritrovati con una squadra pronta per il salto di categoria, abbiamo visto cosa ha fatto Pescara, sappiamo come è andata, col senno del poi comunque è troppo facile giudicare”.