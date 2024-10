Basket – Il Comune di Reggio lavora per iscrivere la Viola in B

Fasi cruciali per la Viola, l'impegno concreto del Comune per aggregare i vari soggetti che possano creare le condizioni per poter disputare un campionato

Durante un incontro presso la MetroCity, come riportato dalla Gazzetta del Sud, erano presenti FIP Calabria, Sindaco e delegato allo sport di Reggio Calabria, si sono fissati i vari passaggi relativi alla richiesta di una wild card di Serie B. Scauri ha rinunciato alla categoria, Tiber Roma e Jesi difficilmente prenderanno parte al campionato, come anche altre squadre così che Petrucci ha dato la propria disponibilità per dare la possibilità di iscrivere la nuova Viola.

La wild card è, nello sport, il permesso (o anche detto invito) di partecipazione ad una gara o competizione accordato ad atleti o squadre che non si sono qualificate. Una wild card può avere, per esempio, tra i suoi obiettivi quelli di dare una seconda opportunità ad atleti o squadre che – per motivi vari – abbiano mancato sul campo la qualificazione oppure rendere popolare una determinata disciplina.