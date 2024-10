Il saluto di Falcomatà e Latella a Mecacci: “Grande sportivo e grande uomo”

E’ ufficiale la firma dell’allenatore ex Viola Matteo Mecacci per la Benedetto XIV Cento, compagine che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie B nazionale. L’allenatore toscano è reduce da un’annata importante e significativa a Reggio Calabria con i colori nero-arancio della Viola.

A tal proposito, sono intervenuti il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella. “Un saluto sentito e accorato al Coach Matteo Mecacci che lascia Reggio Calabria per continuare il suo percorso professionale a Cento.

Ho avuto modo di conoscerlo abbastanza bene in questi mesi – afferma il sindaco Falcomatà – e posso testimoniare che a fianco alle sue competenze professionali e sportive ha saputo trasmettere il giusto spirito propositivo e mai arrendevole ad una piazza storica come Reggio Calabria onorando in pieno la storia del Mito Viola, non solo sul piano sportivo ma anche come persona al servizio di una comunità.

Nell’ultimo anno abbiamo vissuto giorni difficili, situazioni pesanti da gestire e digerire: va dato atto all’uomo Mecacci di aver assunto un ruolo straordinario nei confronti dell’ambiente e della propria squadra con sacrifici personali notevoli e tanta generosità.

Grande umanità, competenza, passione, abnegazione sono caratteristiche che ha riscontrato in Mecacci e sono consapevole che, probabilmente, questo non è un addio ma è un arrivederci per un uomo che lottato e che porterà sempre Reggio Calabria nel proprio cuore. La storia della Viola è ancora tutta da scrivere e sono sicuro che in futuro ci sarà spazio per un protagonista così valoroso”.

Sullo stesso tono le dichiarazioni del delegato comunale allo Sport Giovanni Latella. “Ho avuto modo di conoscere e di confrontarmi spesso con Coach Mecacci – ha affermato – abbiamo vissuto dei momenti di criticità rilevanti dove insieme all’Amministrazione Falcomatà, alla forza ed all’energia della gente e dei tifosi siamo riusciti a rimanere in piedi seppur tra mille difficoltà.

Non è mia consuetudine commentare un trasferimento di carattere professionale ma in questo caso voglio ringraziare il Coach per la sua grinta, la sua passione, il suo coraggio, per essere stato per gli atleti della Viola e per i dirigenti, più che un semplice allenatore.

Il mio auspicio è che le annate che verranno possano regalare continuità al basket in Città ed allo sport in chiave più generale, e si possa porre in essere una strada composta dagli elementi fondamentali del rispetto reciproco, della stabilità economica e della progettualità collettiva. Auguro il meglio al Coach Mecacci e spero che, in un prossimo futuro, neanche troppo lontano, le nostre strade possano riabbracciarsi”.