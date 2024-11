Viola KO a Ferrara.

Niente bis per la Viola. Dopo il successo casalingo su Tortona, nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A2 Silver il roster di coach Benedetto esce sconfitto dal Pala Hilton Pharma di Ferrara con il punteggio di 94-70 e rimane in classifica a quota 24 punti. Davanti a oltre 2500 spettatori e alle telecamere di Sky, i neroarancio faticano sin dall’inizio ma, nel primo quarto, limitano gli avversari, trovandosi successivamente in difficoltà e andando all’intervallo lungo sotto di 26 punti. Un ampio margine che i ragazzi di coach Martelossi, trascinati da uno straordinario Hasbrouck mvp del match, riescono a gestire per tutta la gara chiudendo con 24 punti di vantaggio rispetto ai ragazzi di Benedetto.

TABELLINO

Ferrara-Viola 94-70 (25-16; 30-13; 19-16; 20-25)

FERRARA: Huff 3, Castelli 14, Ferri 12, Benfatto 13, Hasbrouck 24, Bereziartua, Bottioni 8, Amici 12, Casadei 4, Pipitone 4, Verrigni, Proner.Coach: Alberto Martelossi

VIOLA: Deloach 17, Rezzano 4, Rossi 2, Rush 17, Ammannato 10, Casini 7, Azzaro 3, Lupusor, Spissu 10, Florio.Coach: Gianni Benedetto

Arbitri: Gianfranco Ciaglia di Caserta, Paolo Cherbaucich di Trieste e Roberto Radaelli di Rho (MI).

Fonte: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria