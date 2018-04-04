Rossato e Benvenuti tra i protagonisti dalla panchina: la Viola di Marco Calvani si prepara a quattro gare in quattordici giorni per i playoff

di Matteo Occhiuto – Quattro gare in quattordici giorni prima, Procura Federale permettendo, dell’eventuale post-season. La Viola Reggio Calabria di Marco Calvani si prepara al tour de force di questo finale di stagione, dove affronterà Trapani ed Agrigento, uniche vere insidie sulla strada verso i playoff, oltre che Treviglio, prima della chiusura al PalaCalafiore contro Napoli.

Volendo lo sguardo, però, al percorso fatto fin cui, fra le note liete del collettivo del coach romano non si può non sottolineare l’enorme crescita di Riccardo Rossato. La guardia nero-arancio ha disputato una stagione straordinaria, spesso rubando la scena al pari-ruolo Chris Roberts. Nelle ultime settimane, poi, ha ben impressionato anche Lorenzo Benvenuti, in particolare nelle uscite contro Siena e Latina.

Due giocatori che, partendo dalla panchina, spesso riescono ad incidere sul mach, fattore che, nel mondo della palla a spicchi, può diventare fattore non di poco conto. Soprattutto, aggiungiamo noi, in vista di un mese ad altissima temperatura. Quello che, si spera, per la Viola non finisca il 22 aprile.