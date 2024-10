Viola, Mecacci dopo Palermo: “Grazie al mio straordinario staff medico”

Si è presentato Matteo Mecacci in tribuna stampa spiegando il momento attuale neroarancio dopo l’ottima vittoria contro Palermo:

“E’ doveroso ringraziare tutto lo staff, in particolar modo al Dott. Calafiore, Saverio Neri ed il prof. D’Agostino. Abbiamo grossi problemi a livello fisico, complice anche il turno infrasettimanale. Va fatto un plauso a chi lavora dietro le quinte. Analizzando la partita penso sia stata disputata contro una squadra in crescita. Abbiamo difeso bene su una squadra tosta, Bravi Dal Maso ed Andrea Lombardo. Sono stati bravi a rimanere attaccati alla partita fino a cinque minuti dalla fine ma poi abbiamo dilagato grazie a delle triple di Carnovali e Fallucca. Questa squadra deve recuperare i giocatori che abbiamo nel nostro roster in modo che possiamo disputare bene il finale di campionato. Un grande plauso ai miei ragazzi che hanno trovato una grande stabilità mentale, dobbiamo trovare anche quella fisica”.