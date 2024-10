Viola, Mecacci post Palestrina:”Rimprovero i miei ragazzi, potevamo vincere”

Coach Mecacci è deluso dal finale dei suoi ragazzi che hanno peccato determinando la sconfitta esterna dei neroarancio:

“Oggi una partita che ha vissuto di strappi sia da parte nostra che da parte loro, condizionata dalle pessime percentuali al tiro, dalle palle perse, dai falli in attacco che hanno permesso a Palestrina una decina di punti. Nel finale quando arrivi punto a punto l’ha decisa il canestro di Rossi in step back da tre punti. Siamo arrivati in condizioni fisiche oggettivamente difficili, ci abbiamo provato a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi di Palestrina. Il loro talento e fisicità hanno fatto la differenza. Partita di alto livello per una serie B. Il campo era davvero difficile il pubblico avversario davvero pronto a sostenere i propri giocatori. Mi dispiace per Ponticiello che non ha potuto concludere la partita per via dell’espulsione. Devo rimproverare la squadra perché eravamo lì per vincerla, però poi hanno deciso gli episodi”.