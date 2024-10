La Viola cade a Palestrina dopo un buon match ma un pessimo finale

Due compagini di alta classifica, molta attesa per un match che vede impegnato l’ex della Viola Ponticiello. Diversi problemi per i roster di entrambe le squadre, interessanti i motivi tattici che vanno di scena sul parquet del “PalaIaia” di Palestrina.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Palestrina con Ochoa, risponde Fall su assist di Fallucca. Fiorucci mette il 4-2 per i padroni di casa. Paesano piazza la tripla che vale il 4-5. Ottimo Paesano mette su assist di Alessandri. Bee anche Agbogan in penetrazione (4-9). Ponticiello chiama Time Out. Morici mette una tripla (7-9). Alessandri subisce fallo e segna un tiro libero dei due disponibili. Beretta subisce fallo, realizza uno solo dei tiri liberi disponibili. Paesano cadendo indietro sigla l’8-12. Antisportivo a Morici. Alessandri segna uno dei due tiri liberi disponibili. Paesano segna, assist di Nobile. (8-15). Rischia mette un canestro da due per Palestrina. Rossi subisce fallo e mette i tiri liberi disponibili. Alessandri piazza una tripla. Rossi subisce fallo, mette due tiri liberi. Beretta avvicina i suoi col 15-18. Step back di Carnovali che vale il +5 per i neroarancio. A Fall risponde Carrizo sempre da due. Si chiude la prima frazione con il punteggio di 17 a 22.

SECONDO QUARTO

A Carrizo da due risponde Carnovali da tre (20 -27). Ponticiello chiama Time Out. Rischia segna e si prende un tiro libero. Segna Beretta, risponde Fall. Rossi piazza la tripla del -1, immediato il Time Out chiamato da Mecacci. (28-29). Fall subisce fallo. Mette entrambi i tiri liberi a disposizione. Beretta realizza il 30-31. Molti errori da parte di entrambe le compagini. Primo vantaggio Palestrina firmato Ochoa. Nobile subisce fallo, mette entrambi i tiri liberi. (32-33). Fiorucci punisce la Viola mettendo il 34-33. Paesano subisce fallo e mette entrambi i tiri dalla lunetta. (34-35). Ochoa segna due punti, nuovo sorpasso per Palestrina. Molti errori da parte di entrambe le squadre. Fall sblocca la situazione, mettendo il +1 per i neroarancio. Fall subisce fallo, e fa 1 su 2 dalla lunetta. Beretta mette i due punti del pareggio. Rossi subisce fallo, mette un solo tiro libero. Carrizo segna i +3. Fall subisce fallo a pochi secondi dalla fine, ma non realizza nessuno dei due tiri liberi. Si va all’intervallo col punteggio di 41 a 38.

TERZO QUARTO

Fiorucci mette i primi due punti della frazione. (43-38). Agbogan piazza una tripla importante su assist di Alessandri. Beretta subisce fallo. Due tiri liberi sbagliati. Tecnico ad Alessandri. Rischia segna il tiro libero disponibile (44-41). Nobile mette la tripla del pareggio. Due punti per Paesano, risponde Rossi. (46-46). Da due punti Fallucca. La partita è velocissima. Paesano in penetrazione mette il +4. Timeo Out per Palestrina. Ochoa mette fa due punti. Fallucca subisce fallo tirando da tre. Li realizza, portando il match sul 48 a 53. Rossi va fino in fondo e segna. Fallucca subisce fallo. Tecnico ad un dirigente di Palestrina. Fallucca sbaglia dalla lunetta. Nobile segna. Paesano mette due tiri liberi. (50-56). Carrizo piazza una tripla. Ottimo Paesano da due, 53-58. Rossi segna da due dopo una palla recuperata da Ochoa. Rossi pareggia i conti con una tripla e si prende un tiro libero. Time Out per Mecacci. Rossi sbaglia dalla lunetta. Paesano subisce fallo e mette 2 su 2. Tripla di Rossi per il +1 Palestrina. Fallucca subisce fallo. Mette uno dei due tiri liberi. (61-61). Fallucca da tre porta avanti i neroarancio. Risponde Rischia da due. Fiorucci segna da sotto. (65-64). Vitale subisce fallo e va in lunetta. Mette il canestro del pareggio, il terzo periodo si conclude col punteggio di 65 a 65.

ULTIMO QUARTO

Beretta realizza. Fall subisce fallo.Tecnico alla panchina di Palestrina. Espulso Ponticiello. Carnovali realizza dalla lunetta. Fall mette un tiro libero (67-67). Rossi realizza da due. Molti errori da parte di entrambe le squadre. Time Out per Mecacci. Ochoa mette due punti (71-67). Carrizo fa canestro da due che valgono il +6. Time Out per Palestrina. Paesano realizza due punti. Rossi mette una tripla pesantissima che vale il 76 a 69. Risponde Fallucca da tre. Time Out per Palestrina. Rischia subisce fallo. Mette un solo tiro libero. +5 Palestrina. Carrizo mette due punti. Rossi subisce fallo, mette due tiri liberi. Sono quelli della vittoria per Palestrina che si aggiudica il match con il punteggio di 81 a 72.

Il tabellino

Citysightseeing Palestrina – Mood Project Viola Reggio Calabria 81-72

Parziali: 17-22, 41-38, 65-65, 81-72

Mood Project Viola Reggio Calabria: Fallucca 14, Agbogan 5, Nobile 6, Alessandri 5, Paesano 23, Fall 12, Vitale 1, Ciccarello ne, Grgurovic ne, Carnovali 6

Coach: Matteo Mecacci

Assistenti: Giuseppe Trimboli e Pasquale Motta

Citysightseeing Palestrina: Beretta 11, Rischia 9, Rossi 26, Carrizzo 13, Morici 3, Pochini ne, Moretti ne, Cecconi ne, Ochoa 11, Mattei ne, Fiorucci 8

Coach: Francesco Ponticiello