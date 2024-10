Viola, Mecacci post Pozzuoli: “Due punti fondamentali nella corsa PlayOff”

Si è presentato in sala stampa coach Mecacci, dopo la vittoria in trasferta al PalaErrico contro Pozzuoli:

“Partita difficile, nervosa, brutta ma intensa. Senza Paesano, che ha subito un infortunio ad inizio partita, è stato davvero difficile trovare le giuste rotazioni. Nel momento in cui è servita la stoccata giusta è arrivato il tiro di Carnovali, meno costruito e il più difficile di tutti. Non abbiamo perso la testa nel terzo quarto, quando l’inerzia era a favore di Pouzzuoli. Veniamo da un periodo societario difficile, adesso servirà capire per il prosieguo del campionato come rinforzarsi, è necessario infatti l’inserimento di un giocatore”.