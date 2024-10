La Viola si impone su Pozzuoli. Decisiva la tripla finale di Carnovali

La Viola rinfrancata dalla vittoria casalinga di domenica e dalle vicissitudini societarie che volgono al termine nel migliore dei modi affronta Pozzuoli che durante questo campionato ha maturato quattro vittorie a fronte di quattordici sconfitte. E’ una trasferta infrasettimanale, da affrontare con raziocinio e concentrazione per i neroarancio.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Thiam, risponde Paesano, Bini piazza una tripla. (5-2). Bini subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi disponibili. Nobile in allontanamento segna, schiacciata di Agbogan. Fall in sottomano mette il 7-8 per i neroarancio. Carnovali da tre. Di Marco interrompe il break della Viola. Time Out per Pozzuoli. Fall da sotto 9-13. Diversi errori da parte di entrambe le compagini mantengono il punteggio basso. Vitale penetra e segna, porta sul +6. Finisce la prima frazione 9 a 15.

SECONDO QUARTO

Longobardi recupera palla e segna sottomano, Bini da sotto segna il 13 – 15. Longobardi segna da tre per il sorpasso di Pozzuoli. Carnovali contro sorpassa. (16-15). Carrichiello penetra e segna. Carrichiello arresta e tira (20-17). Nobile pareggia con una tripla. Fall da sotto realizza e porta avanti i suoi. Longobardi trova un canestro difficile. (22-22). Tessitore arresto e tiro. Fallucca penetra e segna. Carrichiello sottomano mette il 26-24. Carnovali penetra e realizza il pareggio dei neroarancio. Alessandri mette i due punti del vantaggio. Carrichiello penetra e segna. Fallo tecnico a Tessitore per simulazione. Carnovali mette il tiro libero, Mecacci chiama Time Out. Alessandri subisce fallo. Mette uno dei due tiri liberi. Time Out di Pozzuoli sul 28 a 30 per la Viola. Bini pareggia i conti, si va all’intervallo sul 30 a 30.

TERZO QUARTO

Carrichiello piazza una tripla. Thiam subisce fallo e mette uno dei due tiri liberi. Nobile subisce fallo, mette entrambi i tiri liberi disponibili. Thiam in sottomano segna. (36-32). Mecacci chiama Time Out per la Viola. Di Marco in allontanamento mette il +6. Tecnico a Fallucca. Bini sbaglia il libero. Fall fa canestro da sotto. (38-34). Thiam penetra e segna il +6 per Pozzuoli. Bini subisce fallo e mette entrambi i tiri liberi. (42-34). Fallo tecnico di Thiam. Carnovali sbaglia. Fall ha due tiri liberi, ne metto solo uno. Bini subisce fallo. Mette entrambi i tiri liberi che valgono il +9. Carnovali subisce fallo sul tiro da tre, mette tutti i tiri liberi disponibili. Agbogan penetra e spacca in due la difesa per il -4 neroarancio. Mehmedoviq penetra e segna. Agbogan risponde con un’altra superlativa penetrazione. Si chiude il terzo periodo sul 46 a 42 per i padroni di casa.

ULTIMO QUARTO

Di Marco realizza due punti. (48-42). Fall segna da sotto. Time Out per Pozzuoli. Molti errori da parte di entrambe le compagini. +4 per Pozzuoli. Fallucca trova la tripla del -1. Nobile trova due punti ed il sorpasso (48-49). Time Out di Pozzuoli. Mehmedoviq segna da sotto. Carnovali mette una tripla. Bini subisce fallo ad 1:29 dal termine. Mette entrambi i liberi. (52-52). Carnovali piazza una tripla pazzesca da più di nove metri, 52 -55. Time Out della Viola. Nulla da fare per Pozzuoli, la festa è neroarancio.

Il tabellino

Pozzuoli-Mood Project Viola (52-55)

(9-15,21-15,16-12;6-13)

Pozzuoli: Memedoviq 4,Carrichiello 11,Tessitore 2,Di Marco 6,Thiam 7,Denadic,Bini 15,Caresta,Mangiapia,Longobardi 7,Di DOmenico,Conforto.All Serpico

Viola: Carnovali 17,Fallucca 5,Alessandri 3,Nobile 9,Fall 13,Paesano 2,Vitale 2,Grgurovic,Muià,Agbogan.All Mecacci Ass Trimboli e Motta

Arbitri Bandinelli di Firenze e Fabiani di Livorno