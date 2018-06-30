I tifosi della Viola dall’attesa di tiri allo scadere e di canestri più o meno validi adesso si stanno abituando a sperare che le scadenze delle date relative portino buone notizie. Cosa riserva il futuro ai supporter neroarancio ed alla città tutta?

Il 9 luglio, data ultima per l’iscrizione alla serie B, è alle porte. Per quella data servirebbero le liberatorie di giocatori e staff, per le quali a piccoli passi si sta procedendo.

Giancesare Muscolino, in queste ore si sta seriamente interrogando se sia il caso iscrivere la squadra in B oppure se mandare in liquidazione la vecchia società e ripartire dalla serie C con la Scuola Basket Viola. In queste ore in tanti tirano per la giacca l’imprenditore gioiese: Lamezia (basket) lo vorrebbe come sponsor, volley e calcio della Piana gli propongono la seggiola più alta delle società.

Come dichiarato alla Gazzetta del Sud il patron spiega: «Non mi interessa altro che non sia la Viola, non mollo l’attività con la Viola, ma tranne gli ultimi due anni in cui mi ha dato una mano Monastero dal punto di vista economico, nessuno mi ha sostenuto. Ecco perché preferisco ripartire da un progetto minore».

Muscolino dice di non mandare giù le accuse di truffatore, che emergerebbero dopo tre gradi di giudizio sportivo, ecco perché le sue intenzioni sarebbero quelle di andare al TAR e ricorrere al Tribunale ordinario per risarcimento danni contro la Federazione e la LNP.