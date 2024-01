Myenergy RC, è tempo di tornare a correre sul parquet di Barcellona

Terminate le feste natalizie, si torna sul parquet con gli impegni cestistici della Myenergy Reggio Calabria. Siamo alla 15ª giornata della Serie B Interregionale, girone H, e la Viola viaggia in Sicilia per mantenere la vetta della classifica nella complicatissima trasferta contro la Barcellona Basket 4.0.

La gara dell’andata è significata per la Viola la prima vittoria tra le mura amiche del Palacalafiore. Una partita sudata, sofferta, combattuta in ogni frazione di gioco conclusasi col punteggio finale di 99-89 e con un coach Cigarini furioso coi suoi per una prestazione ricca di alti e troppi bassi.

Adesso lo scontro in casa del Barcellona al Palalberti in questo 15° turno incandescente per gli uomini di coach Cigarini, che devono tornare a correre e a ‘macinare’ avversari e punti dopo la sconfitta casalinga che ha chiuso con un po’ di amaro in bocca un ottimo 2023.

Gara tosta e due punti che pesano anche in ottica ‘scontri diretti’, nel fortino siciliano che ha toccato quest’anno le 2500 presenze (cifre lontane da quelle registrate finora al Palacalafiore).

Gli avversari

Tante le ambizioni della squadra siciliana per il seguito del campionato, con sole 4 lunghezze di ritardo dal treno di testa dove staziona la Viola. I temibili giallorossi sono capitanati dall’argentino Emanuel Fernandez Peña, la stella assoluta della squadra con 16.1 punti e 14 di valutazione media quest’anno per lui. Indelicato, Lalic, Tartamella, il nuovo innesto Caroè e Drigo gli uomini più pericolosi tra i pozzogottesi.

Barcellona è un’altra piazza del basket del Sud con un passato sui parquet di serie A. La guida tecnica di Pippo Biondo ha riportato entusiasmo nella tifoseria siciliana, e dopo la sconfitta in casa di Milazzo ha voglia di riprendere il ritmo giusto per la volata finale.

Arbitri della serata i signori Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG) e Daniele Barbagallo di Acireale (CT).

L’appuntamento per gli appassionati di basket è alle 18.00 al Palalberti per Barcellona – Myenergy Reggio Calabria.