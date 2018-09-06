L'ad Coppolino promette entro fine settembre il progetto per rifare il Pianeta Viola: servono 7-800mila euro e una gestione pluriennale, la Viola resta solo fino al 6 ottobre

Continua a ritmo serrato il lavoro della Viola Reggio Calabria, anche in vista della riqualificazione del Pianeta Viola. Come si evince dalla NOTA 49 • PIANETA VIOLA, PROGETTO IN DEFINIZIONE

Viola Reggio Calabria informa che proseguono a ritmi serrati i lavori inerenti il progetto di riqualificazione del Pianeta Viola sito in via Pio XI° a Reggio Calabria dopo il sopralluogo del 10 agosto scorso con lo Studio di Architettura Associato BODAR bottega d’architettura.

L’AD Coppolino: <<Entro fine settembre presenterò alla città di Reggio Calabria un progetto di riqualificazione del Pianeta Viola che a trent’anni dalla sua edificazione, richiede dei lavori non più procrastinabili. Esso tende a restituire alla comunità uno spazio polifunzionale, da mettere al servizio non solo della Viola Reggio Calabria, ma anche per scuole, università, semplici cittadini, oltre ovviamente ad altre società sportive, non solo cestistiche. Per portare avanti questo progetto serve però una gestione pluriennale della struttura affidata ad un concessionario, oltre a circa 7-800.000,00 € che vorrei in parte reperire mediante la partecipazione al bando regionale in scadenza a fine settembre. Spero che le Istituzioni sia Politiche che Sportive Locali e Regionali recepiscano questo invito ad accelerare i diversi iter burocratici già in essere, poiché la Viola Reggio Calabria ha titolo di rimanere al Pianeta solo sino al 6 di ottobre 2018. Senza prospettive confermo che dal giorno dopo lasceremo la struttura. Analogo discorso di riqualificazione gradirei poterlo portare avanti anche riguardo al PalaCalafiore; attendiamo anche qui dei riscontri richiesti sin dal 30 di luglio>>.