Antonino Castorina in rappresentanza della città metropolitana tiene a fare chiarezza sulla situazione intorno alla gestione del “palaMazzetto” che presenta diversi profili alcuni non proprio limpidi, non addebitabili all’attuale gestione societaria ma, che si protraggono da anni e anni.

Ha dichiarato quanto segue: “La città metropolitana non ha intenzione e non sta “cacciando” nessuno dal centro sportivo “Pianeta Viola” ma, ha la volontà di disciplinare una situazione che è senza regole da diverso tempo. Occorre infatti, regolamentare l’utilizzo di questa struttura e di tutte le strutture della città metropolitana. Riteniamo fondamentale mettere un punto, mettere delle regole rispetto all’uso di questa struttura che per anni è rimasta in un totale caos ossia senza un contratto di locazione, senza una regolamentazione interna, con tutti una serie di abusi che venivano perpetrati all’interno. In passato veniva sub-affittato il campo, venivano organizzate feste, addirittura una volta è stato organizzato un veglione di capodanno. Noi dobbiamo mettere le cose in regola, nell’interesse della Viola, del basket e della città. Noi vogliamo supportare lo sport, vogliamo supportare la Viola ma, ci sono delle procedure che vanno rispettate e che sono a supporto della squadra della città, ritenuta un patrimonio importante”.