Mood Project Viola in trasferta a Pescara, ecco il roster avversario

Sarà l’Amatori Pescara l’avversario della Mood Project Reggio Calabria nei quarti di finali del Tabellone 4 dei playoff. Gara 1 prevista per domenica 28 aprile alle ore 18, al PalaElettra. Gli adriatici hanno concluso la propria stagione al quarto posto in girone C dominato da San Savero con alle spalle Chieti e Fabriano.

Coach Rajola (Rajola giocò nella Viola Reggio Calabria di Gaetano Gebbia nella stagione 1996-97) può contare su una squadra esperta e fisica, in grado di essere pericolosa sia sugli esterni che nel “pitturato” dove padroneggiano i 208 cm di Capitanelli.

Il playmaker sarà il classe ’96 Caverni, a Pescara già dalla scorsa stagione, mentre sugli esterni agiranno la guardia Ennio Leonzio (15.5 pt di media) e Alessandro Potì’ (13.8 pt di media). Da “quattro” dovrebbe iniziare il match Serafini mentre il pivot, e vero punto di riferimento dei biancorossi, sarà l’esperto Capitanelli (9.1 pt e 7.8 rb) . Da non sottovalutare la pronfonda e duttile rotazione di Pescara. Rajola dalla panchina potrà far affidamento sul prodotto del vivaio della Virtus Catanzaro Gianluca Carpanzano ma soprattutto dell’ex di turno Marco Micevic, alla Viola nella prima parte della stagione 2016/17 in A2 e con una carriera di altissimo livello alle spalle. Sempre dalla panchina usciranno Gay, arrivato a sagione in corso da Faenza e lo scorso anno a Barcellona , ed il pivot Pedrazzini.