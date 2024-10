Viola RC, Agbogan: “Il Palacalafiore ci darà una spinta in più”

Uno dei protagonisti inattesi del PalaTiziano, Allen Agbogan, incarna al meglio lo spirito di una Viola che mette il gruppo prima di tutto. La guardia neroarancio è stata ospite di Break In Sport, in onda su Antenna Febea.

Piccolo passo indietro sulla gara di Roma, un match in cui è stato protagonista

“E’ stata una partita emozionante per me , entrare e dare subito un apporto importante è una cosa importantissima per me. Grazie ai miei compagni sono entrato subito nel clima partita e sono riuscito a reggere sino alla fine di una gara molto combattuta. Io provo sempre a dare il massimo a prescindere dal minutaggio, quando ho perso Chessa il coach si è infuriato e dato il momento del match ci stava. Dopo la gara ha speso parole stupende per me , abbiamo un rapporto ottimo e diretto che mi spinge a dare sempre il massimo”.

L’ennesima conferma di un gruppo che anche nelle difficoltà ha risposto presente

“Possiamo dire che le ultime partite hanno ancora solidificato di più un gruppo già molto unito. Vincere qualche partita in più aiuta sempre, soprattutto nelle difficoltà. Abbiamo fatto molte partite con delle assenze, all’inizio quella di Patrick, poi Fabi, poi Roberts, in tutte queste situazione abbiamo sempre dimostrato di avere la capacità di reagire a qualsiasi assenza. Il nostro gruppo ha dimostrato di andare aldilà dei singoli, questo è un punto di forza. Ovviamente spero di essere al completo il prima possibile”.

Domenica la Viola ospiterà la capolista

“Casale merita di stare li, sono una squadra solida, collaudata ,che gioca di sistema. Noi come sempre venderemo cara la pelle come in tutte le gare sino ad ora disputate. Con l’aiuto di tutti possiamo fare ancora meglio, il PalaCalafiore sarà pieno e per noi sarà ancora una spinta in più. A Roma i nostri tifosi sono stati straordinari, credo di poter dire a nome di tutti che giocare anche fuori casa con un tifo così per noi è un orgoglio”.